Brugs Tarwebier verovert Shanghai (dankzij economische missie) Bart Huysentruyt

20 november 2019

17u22 0 Brugge Brouwerij De Halve Maan, al 10 jaar actief in China, gaat in Shangai nu ook het Brugs Tarwebier lanceren. Tijdens de economische missie in China sloot directeur Xavier Vanneste twee nieuwe contracten af die de uitbouw van de speciale bieren moet mogelijk maken.

Met kantoren in Beijing en Shanghai is De Halve Maan een van de weinige Belgische brouwers die een eigen team verkopers heeft in China. Het team legt zich toe op de bouw van de merken ‘Brugse Zot’ en ‘Straffe Hendrik’. Tijdens de economische missie die nu aan de gang is, sloot Xavier Vanneste twee nieuwe distributiecontracten af die de uitbouw van de speciale bieren van de brouwerij verder zullen mogelijk maken. “Er wordt een contact gesloten met Yu Tao van het bedrijf Qinhuangdao, dat de distributie van de bieren zal verzekeren in het Noord-Oosten van China en in Hebei”, zegt Vanneste vanuit China. “Met Zhi Fei van het bedrijf Hangjiuhui zal nog een tweede contract worden getekend voor de distributie in de provincie Fuzhou. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in de distributie van hoogwaardige bieren in de lokale markt.”

Tegelijk lanceerde De Halve Maan er zijn Brugs Tarwebier, nieuw in het aanbod. “Een authentiek witbier zoals Brugs Tarwebier heeft veel potentieel in Azië, door haar lichte alcoholgehalte en kruidige smaak met koriander en sinaasappelschillen combineert het goed met de Aziatische keuken. Dat het bier nu opnieuw door de originele familie in Brugge wordt gebrouwen volgens het oorspronkelijke recept spreekt de Chinezen nog meer aan.”

Brugs Tarwebier is in het buitenland beter bekend als ‘Blanche de Bruges’, wat ook de commerciële benaming van het bier zal zijn in China.