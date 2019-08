Brugs Tarwebier pakt, zes maanden na comeback, meteen eerste prijs op World Beer Awards Bart Huysentruyt

19 augustus 2019

10u58 0 Brugge Het Brugs Tarwebier heeft op de World Beer Awars de eerste prijs weggekaapt bij de belangrijkste witbieren.

Sinds de terugkeer naar Brugge in maart eerder dit jaar, is Brugs Tarwebier opnieuw een van de meest authentieke en familiaal gebrouwen witbieren op de markt. Xavier Vanneste, zaakvoerder van Brouwerij De Halve Maan, sloot begin dit jaar een akkoord met Alken-Maes om de productie van ‘Brugs’ terug naar zijn roots te brengen en volgens het originele receptuur te brouwen in de Brugse binnenstad, onder de oorspronkelijke naam Brugs Tarwebier. Het was zijn neef, Paul Vanneste, die in 1984 Brugs Tarwebier op de markt bracht met zijn brouwerij De Gouden Boom. Het bier viel meteen op door zijn verfrissende smaak met aroma’s van korianderzaad en curaçao sinaasappelschillen. Op het nieuwe etiket werd het logo van de brouwerij De Gouden Boom verwerkt, zodat de Bruggelingen hun originele witbier van weleer terug herkennen. Ook het wapenschild van de familie Vanneste prijkt op de afbeelding, verwijzend naar de vijf generaties brouwerstraditie.