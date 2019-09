Brugs studentenhuis in oud politiekantoor officieel geopend: “Een plek om te ontmoeten, blokken én feesten” Mathias Mariën

26 september 2019

19u49 0 Brugge In de Brugse Hauwersstraat is The Student Village - niet toevallig bij de start van het nieuwe academiejaar - ingehuldigd. Het voormalige politiecommissariaat is volledig omgebouwd tot een studentenhuis. Daarnaast zijn er het centrum voor vrijzinnigen én een fuifzaal. Kostprijs: 5,4 miljoen euro. “Studenten kunnen elkaar hier vanaf nu ontmoeten, blokken én feesten”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a).

Eerst en vooral biedt The Student Village ruimte voor schoolgerelateerde activiteiten. Dat omvat onder andere jobbeurzen, groepswerken en uiteraard ook plek om te studeren. Verder is er ook plaats voor bijvoorbeeld een quiz of filmavond. “Op deze manier zetten we Brugge als studentenstad extra op de kaart. Zeker de locatie is een troef. De studenten verdienen een plek in de binnenstad”, aldus Goderis. Een van de opvallendste zaken in het voormalige politiegebouw is de fuifzaal, die is ingericht in het cellencomplex. Ze kreeg dan ook de toepasselijke naam ‘Cachot’.

Veel boekingen

“De aanwezigheid van de fuifzaal is belangrijk. In het verleden werden de studenten te vaak verdreven naar de rand van Brugge", zegt de jeugdschepen. Volgens het Brugse stadsbestuur was er wel degelijk nood aan een dergelijk gebouw. Dat bewijst de vele boekingen voor de fuifzaal en studentenclubs die nu al stockageruimte inpalmen.

West-Brugge

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) sprak de aanwezigen tijdens de opening toe. “”Het is het startsein voor de herwaardering van West-Brugge. Die wordt bovendien voortgezet met de bouw van het nieuwe beurs- en congresgebouw", zei De fauw. De burgemeester looft de samenwerking tussen de stad en alle Brugse hogescholen. “Het ontbrak onze stad nog aan een passende locatie voor studentenactiviteiten. Dit pand was een unieke kans."

Bijna energieneutraal

Met de opening van The Student Village is de renovatie van het voormalige politiecommissariaat volledig afgewerkt. Belangrijk extraatje aan het gebouw is dat het bijna volledig energieneutraal is. “Daarvoor hebben we innovatieve technieken gebruikt. Het resultaat mag gezien worden”, aldus schepen van Milieu Minou Esquenet (CD&V).

De totale renovatie kostte 5,4 miljoen euro, waarvan de stad Brugge 2,7 miljoen euro op zich nam. De vrijzinnige gemeenschap - die al eerder in het gebouw introk - staat in voor de andere helft.