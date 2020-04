Brugs Stadsarchief roept op: “Leg deze coronacrisis in beeld vast” Bart Huysentruyt

09 april 2020

11u38 0 Brugge Het Brugse Stadsarchief lanceert een oproep: help mee aan het vastleggen van de coronacrisis in Brugge.

Deze periode zal niet snel vergeten worden. Er wordt geschiedenis geschreven. Dat is wel duidelijk. Het Brugse Stadsarchief wil dan ook zoveel mogelijk materiaal verzamelen van deze vreemde periode. “Heel wat reacties op de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus gaan via digitale media, zoals websites, tweets, chats, Instagram, Facebookpagina’s, YouTube-kanalen, memes en digitale foto’s en films”, klinkt het. “Deze bronnen lijken het eeuwige digitale leven te hebben, maar zijn kwetsbaar en zullen snel verdwijnen als de crisis over is. Maar daarnaast worden er ook nog zaken op papier vastgelegd: mooie tekeningen van kinderen, een handgeschreven dagboek, kaartjes in de brievenbus...”

Coronaviruscollectie

Het Stadsarchief van Brugge, dat het geheugen van de stad bewaart, doet een oproep om het digitale en het papieren verhaal van het coronavirus in Brugge te bewaren. “We willen dus werk maken van het opbouwen van een ‘Coronaviruscollectie’. We leggen daarmee een verslag vast van het heden, zodat toekomstige generaties een compleet beeld krijgen en kunnen leren over deze crisis. Daarbij roepen we de hulp van de Bruggelingen in”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Voor het digitaal archief: vul het formulier zo goed mogelijk in en laad foto’s en filmpjes op via volgende link: www.brugge.be/documentatiecoronacrisis.

Voor coronaherinneringen op papier: bezorg die later als de dwingende maatregelen versoepeld zijn in het Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge (of in de brievenbus van het stadhuis, Burg 12).