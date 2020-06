Brugs softwarebedrijf creëert gratis digitaal platform met waardebonnen voor hotels en restaurants Bart Huysentruyt

03 juni 2020

18u31 0 Brugge Het Brugse softwarebedrijf Stardekk lanceert een gratis platform waarop de bedrijven uit de hotel- en restaurantsector waardebonnen te koop kunnen aanbieden. Handig voor wie nu al op zoek is naar een geschenkje om later betere tijden mee te vieren.

Het gratis en commissievrije platform heet Younight.com en is speciaal ontwikkeld voor de ondersteuning van de hotels, restaurants, b&b’s en vakantiewoningen. Die zagen de laatste maanden hun omzet zowat helemaal wegvallen, en de toekomst blijft hoogst onzeker. De sector kreunt.

Op korte termijn kan Younight.com extra omzet genereren; de consument koopt nu een waardebon voor een overnachting of maaltijd die pas later wordt gebruikt. Dat biedt bedrijven wat broodnodige zuurstof. Op middellange termijn kan het platform voor een interessante samenwerking tussen hotels en restaurants zorgen: hotels kunnen bij de bevestiging van een boeking hun klant bijvoorbeeld suggesties voor een restaurant meegeven, en andersom.

Cercle Brugge

Stardekk biedt dit platform gratis aan, het staat open voor alle professionals in de hotel- en restaurantsector. Stardekk werd in 1999 opgericht door ondernemer Vincent Goemaere, die ook voorzitter van voetbalvereniging Cercle Brugge is. Het bedrijf is toonaangevend op het vlak van software-ondersteuning voor hotel- en restaurantmanagement, en heeft partnerships met grote spelers in de sector zoals Booking.com en Google.