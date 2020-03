Brugs restaurant Cézar wordt tijdelijk winkel om coronacrisis te overbruggen Mathias Mariën

20 maart 2020

20u30 0 Brugge Restaurant Cézar in de Jeruzalemstraat in hartje Brugge is deze week omgetoverd tot een tijdelijke winkel. “Dat zal zijn zolang de maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn”, zeggen de uitbaters.

Het restaurant wil zo de moeilijke periode overbruggen en biedt heel wat bereide gerechten en klassiekers aan die normaal ook in het restaurant te bestellen zijn. Deze keer is het dus echter voor take-away. Verder zijn er nog heel wat andere producten zoals brood, pistolets en wijnen te verkrijgen. Het initiatief kan alvast op heel wat positieve reacties rekenen. Meer informatie is terug te vinden op de Facebookpagina Cézar.