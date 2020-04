Brugs restaurant beloont vijf HLN-lezers met ‘bedanktbon’: “We verdienen allemaal wat kleur in deze periode” Bart Huysentruyt

16u44 0 Brugge Restaurant Guillaume in Brugge lanceert ‘bedanktbonnen’ om mensen in de bloemetjes te zetten. Ook vijf lezers van Het Laatste Nieuws kunnen in de prijzen vallen.

In deze coronatijden is chef Wim Vansteelant op zoek naar manieren om zijn zaak bij opening weer helemaal vol te krijgen. Dat moet ongetwijfeld lukken met de kwaliteit die hij al twintig jaar op een bord tovert, al gaat hij nu nog een stapje verder. “We lanceren de ‘bedanktbon’", zegt de chef. “Voor 40 euro kan je zo'n bon bestellen. Die kan je schenken aan om het even wie: de afvalophaler, de poetshulp, de buurtwinkel, de thuisverpleger of de buren.”

Het restaurant sponsort de helft van de bon: wie een bon van 40 euro aankoopt voor het driegangenmenu, krijgt er een tweede menu cadeau. “We verdienen allemaal wat kleur en dankbaarheid in deze periode”, vindt Wim Vansteelant. Hij is genereus en schenkt vijf lezers van Het Laatste Nieuws/HLN.be een gratis bedanktbon. Zo kunnen de lezers zelf iemand bedanken. Stuur een mailtje naar info@guillaume2000.be en vermeld als onderwerp ‘Het Laatste Nieuws’. Laat ook even weten voor wie u een bedanktbon wil winnen. Het restaurant houdt de winnaars op de hoogte.

Wie een bedanktbon wil bestellen bij Guillaume, kan dat ook thuis door 40 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE43 3630 8770 3501. Vermeld je naam en adres bij de opmerkingen. Het restaurant stuurt de bon dan snel op.