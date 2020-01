Brugs parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) tikt minister op de vingers: “Controles op barbershops moeten opgevoerd worden” Bart Huysentruyt

16 januari 2020

14u37 0 Brugge De recente controle van de Brugse politie op kapperszaken en barbershops haalde donderdag ook het Vlaams parlement. Maaike De Vreese (N-VA) bevroeg Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) over de wildgroei aan nieuwe zaken.

Uit de controles door de Brugse politie zaterdag jongstleden bleek immers dat heel wat van de gecontroleerde zaken niet in orde waren. De helft van de gecontroleerde zaken houdt zich niet aan de wetgeving. “Soms is de kwaliteit van de dienstverlening bedenkelijk. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie ten aanzien van de ondernemers die zich strikt houden aan de regelgeving en blijven investeren in een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dit fenomeen zien we niet enkel in Brugge, maar doet zich ook in andere steden en gemeenten voor”, zegt De Vreese. “De controles moeten opgetrokken worden”, vindt het Brugse parlementslid.

De minister antwoordde dat ze de betrokken sectoren zal uitnodigen om dit ten gronde te bespreken. Tot slot werkt het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) aan een bevraging bij de sectoren om de volledige situatie in beeld te brengen en te beschikken over objectief cijfermateriaal.