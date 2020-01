Brugs parlementslid brengt Tommelein en Vanderjeugd samen: “We moeten één team vormen” Bart Huysentruyt

08 januari 2020

09u24 0 Brugge Dat Francesco Vanderjeugd, de burgemeester van Staden, geen kandidaat-voorzitter meer is bij Open Vld is mede te danken aan Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Zij bracht Vanderjeugd en de andere kandidaat-voorzitter Bart Tommelein samen in restaurant Weinebrugge in Brugge. “Conflicten leiden tot stilstand en stilstand is achteruitgang", zegt Van Volcem. “We moeten een partij zijn die mensen aanspreekt. Daarom zette ik de beide kandidaat-voorzitters samen in de mooiste stad van Vlaanderen voor een nieuwjaarsetentje.” Van Volcem zegt heel veel respect te hebben voor beide heren. “Met Bart Tommelein stond ik in 2003 voor het eerst op een lijst. Hij was de beste minister van de Vlaamse regering en is een schitterende burgemeester van Oostende. Francesco is ook een goede vriend. We hebben ze allebei nodig.”

Vanderjeugd trekt zich terug uit de voorzittersverkiezing en steunt de kandidatuur van Tommelein. Dat lees je vandaag in Het Laatste Nieuws. “Het zou jammer zijn mochten ze elkaar bekampen", zegt Van Volcem. “Eendracht maakt macht.”