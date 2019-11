Brugs parket reageert na aantreffen vluchtelingen in Ierland: “Onderzoeken link met ons land, maar te vroeg om uitspraken te doen” Mathias Mariën

21 november 2019

22u59 2 Brugge Het parket van Brugge heeft gereageerd op het nieuws dat Ierse media eerder op de dag naar buiten brachten. Zestien vluchtelingen werden er aangetroffen in een container, waarna plaatselijke media stelden dat ze in België waren gepasseerd. “We zullen de nodige contacten leggen om na te gaan wat er precies is gebeurd en welke link er is met ons land. Op dit ogenblik is het nog te vroeg om concrete uitspraken te doen naar de aanwezigheid van deze personen in België”, zegt procureur Frank Demeester.

Ierse media berichtten donderdagmiddag dat 16 personen zouden zijn aangetroffen in een vrachtwagencontainer, waarbij de ferry zou zijn vertrokken vanuit Cherbourg (Frankrijk). Verder wordt in die berichtgeving op voorzichtige wijze gemeld dat de personen in België zouden geweest zijn. “Andere berichtgeving vermeldt dat de personen tussen 10 en 12 uur in de container zouden gezeten hebben, wat de beweerde aanwezigheid op het Belgische grondgebied alvast in een ander perspectief zou plaatsen”, zegt procureur Frank Demeester van het Brugs parket, zich baserend op de berichtgeving in de Ierse media.

Verder onderzoek

“Het Brugs en federaal parket zullen verder de nodige internationale contacten leggen met de bevoegde overheden in Ierland, teneinde na te gaan wat er zich werkelijk heeft afgespeeld en in welke mate er effectief in link zou zijn met het Belgische grondgebied”, zegt Demeester. “Veel transmigranten bewegen zich immers op het Europese vasteland tussen Frankrijk, België en Nederland, om vervolgens in één van deze landen hun reis aan te vatten naar het Verenigd Koninkrijk. De Ierse persberichtgeving vermeldt dat de overtocht in casu zou zijn gestart in Cherbourg. Indien de Ierse overheden bijstand vragen aan de Belgische justitie, zullen wij uiteraard de nodige bijstand leveren om het hoofd te bieden aan het fenomeen van de mensensmokkel, dat bij uitstek een internationaal vertakt crimineel fenomeen is. In dat opzicht zal het parket van West-Vlaanderen ook nauw contact onderhouden met het Federaal Parket, dat de internationale samenwerking faciliteert.”