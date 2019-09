Brugs Ommelandorkest speelt eerste concert Bart Huysentruyt

02 september 2019

11u15 0 Brugge Het Brugs Ommelandorkest, een nieuw projectmatig harmonieorkest, speelde afgelopen zondag haar eerste concert. Ter gelegenheid van de afsluiting van de jaarlijkse zomertentoonstelling in de kerk van Koolkerke werd een programma van literair geïnspireerde harmoniemuziek gebracht.

Het orkest bracht daarvoor dertig getalenteerde muzikanten uit de Brugse regio samen onder de leiding van gastdirigente Cécile Busar. Volgens initiatiefnemer Michiel Van Mulders heeft het Brugs Ommelandorkest als doel een uitdaging te bieden aan getalenteerde muzikanten uit de regio van Brugge door op projectbasis een kwalitatief en verzorgd programma voor te bereiden. “De bedoeling is om twee keer per jaar een concert te spelen met een beperkt aantal repetities, zodat het nieuwe orkest niet in het vaarwater komt van de bestaande orkesten in de regio”, zegt Van Mulders.

Met dit eerste concert werd daarvoor alvast een klinkend startschot gegeven. Het literair geïnspireerde programma met onder andere ‘Gulliver’s Travels’ door Bert Appermont en ‘Utopia’ door Jacob de Haan werd onder leiding van Cécile Busar verfijnd uitgevoerd. Het talrijk opgekomen publiek liet hiervoor met stevig applaus haar waardering blijken. Het nieuwe orkest kijkt hoopvol naar de toekomst met een tweede project in het voorjaar van 2020.