Brugs OCMW laat geen bezoek toe in rusthuizen: “Uit respect voor iedereen” Bart Huysentruyt

15 april 2020

21u33 0 Brugge Het Brugse OCMW laat voorlopig geen bezoekers toe in haar zeven woonzorgcentra. Dat laat voorzitter Pablo Annys (sp.a) weten op zijn Facebookpagina.

De nationale veiligheidsraad besliste woensdag dat er straks maximum een bezoeker is toegestaan per bewoner. Maar veel woonzorgcentra zijn daarover bezorgd. Het coronavirus woedt immers nog volop in heel wat rusthuizen, ook in Brugge. “Bij onze Mintus-woonzorgcentra is de situatie dan wel onder controle, bezoek zien wij niet zitten”, zegt Annys. “Dat doen we uit respect voor de veiligheid en het welzijn van iedereen.” In Brugge gaat het om de woonzorgcentra Hallenhuis, Vliedberg, Minnewater, Zeventorentjes, Van Zuylen, Ter Potterie en Ten Boomgaarde.