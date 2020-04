Brugs N-VA-voorzitter Patrick Daels (58) plots overleden Bart Huysentruyt

29 april 2020

16u08 0 Brugge Patrick Daels, waarnemend voorzitter van N-VA Brugge en oud-gemeenteraadslid, is plots overleden. Hij werd vorige zondag onwel en is woensdag gestorven. Hij werd amper 58 jaar.

Patrick Daels werd zondag, thuis in Sint-Kruis, onwel en kreeg hartfalen. In het AZ Sint-Jan is nog alles geprobeerd, maar daar is hij woensdag gestorven. Hij laat zijn vrouw Pia Taelman, twee kinderen, twee pluskinderen, zes kleinkinderen en vele andere familieleden en naaste vrienden verweesd achter.

Patrick Daels was een overtuigd en rechtlijnig Vlaams-nationalist. Een fiere Vlaming met een groot warm hart. Al in zijn jeugd bleek hij gepassioneerd door de politiek, ook internationaal. Zijn Vlaamse overtuiging en het verlangen naar Vlaamse zelfstandigheid kreeg hij van thuis uit mee. Hij werd actief in verenigingen, hij genoot van vriendschap en gezelligheid. “Patrick was een ‘trouwe partijsoldaat’, zoals hij zichzelf wel eens noemde”, zegt vriend Pol Van Den Driessche. “Amper enkele dagen nadat het nieuwe partijtje N-VA in 2001 was opgericht kocht hij een partijkaart. Zijn engagement binnen de N-VA groeide de daaropvolgende jaren. Hij werd snel bestuurslid en nam de functies van secretaris en penningsmeester op.”

In 2013 veroverde hij een zetel in de Brugse gemeenteraad. Patrick Daels stapte ook jaarlijks mee als Romeins soldaat in de Heilig Bloedprocessie. Vorig jaar werd hij tot ondervoorzitter van de afdeling N-VA Brugge verkozen. De jongste maanden trad hij op als waarnemend afdelingsvoorzitter, door het tijdelijke uitvallen van voorzitter Anne Claeys. Zondagochtend nog leidde hij, gedreven en stipt, de laatste afdelingsvergadering via een videoconferentie. Er was geen enkele aanwijzing dat het noodlot enige uren later zou toeslaan.

Professioneel was Patrick zaakvoerder van Het Borduurbedrijf in Oostkamp.