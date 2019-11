Brugs L.E.S.S. haalt eerste Michelin-ster binnen Erik De Troyer

18 november 2019

Brugge heeft er een Michelin-ster bij. L.E.S.S. van chef-kok Ruige Vermeire kreeg tijdens de uitreiking zopas zijn eerste ster. L.E.S.S. staat voor ‘Love. Eat. Share. Smile’ en is een concept van Gert De Mangeleer van Hertog Jan. Het was echter zijn chef die de eer mocht opstrijken.