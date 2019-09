Brugs koppel krijgt onverwacht huwelijksadvies van... prins Laurent: “Luister altijd naar de vrouw” Mathias Mariën

09 september 2019

14u11 6 Brugge Prins Laurent die op de foto wil op je trouwdag: het overkwam Jannes Meyns (28) en Birgit Verstraete (27) zaterdagmiddag toen ze het stadhuis van Brugge verlieten. Het koppel had elkaar enkele minuten eerder het ja-woord gegeven en droomde stiekem van een selfie met de flamboyante prins. “Maar dat hij zélf naar ons zou komen om een praatje te slaan? Neen, dat hadden we nooit gedacht. Hij gaf me zelfs wat huwelijksadvies en zei dat ik altijd naar de vrouw moet luisteren”, glimlacht Jannes.

Prins Laurent was samen met de Britse Prins Andrew in Brugge om de bevrijding 75 jaar geleden te herdenken. Aanvankelijk leek het koninklijk bezoek de huwelijksplannen van Jannes en Birgit te verstoren. Het koppel kreeg woensdag een mail van het stadsbestuur met de melding dat ze het stadhuis na de ceremonie langs een zijdeur zouden moeten verlaten. “Maar onze datum lag al een jaar vast. Ik heb een boze mail gestuurd om mijn ongenoegen te laten blijken. Met succes, want uiteindelijk mochten we toch langs de hoofdingang buiten”, vertelt Jannes.

Gelukwensen

Dat ze aan die hoofdingang een praatje zouden slaan met prins Laurent én ermee op de foto zouden gaan, had het koppel echter nooit verwacht. Jannes werkt bij de Brugse politie en wou eerst gewoon een praatje slaan met enkele collega’s die voor de beveiliging van het koninklijk bezoek zorgden. Het was op dat moment dat Laurent de tortelduifjes in het vizier kreeg. Vooral het witte trouwkleed van Birgit maakte indruk op de prins.

“Hij kwam ons gelukwensen en praatte over allerlei zaken. Zo was hij ook geïnteresseerd in onze hond Bono die we bij ons hadden. Neen, hij gedroeg zich eigenlijk echt niet als een royal. Het was een zeer aangenaam gesprek", glimlachen Jannes en Birgit. Door de grote media-aandacht gingen de beelden van het koppel dat een praatje sloeg met het enfant terrible van het koningshuis in geen tijd viraal. “We zaten zelfs in het VTM-nieuws. Onze gsm’s staan al twee dagen roodgloeiend. Het was een totale verrassing, maar wel een hele leuke”, zegt Jannes.

Huwelijksadvies

Opvallend: aan het einde van het gesprek gaf prins Laurent nog huwelijksadvies aan Jannes. “Het belangrijkste is om elkaar te blijven steunen. En luister altijd naar je vrouw, want die zijn rijper en wijzer”, fluisterde Laurent de Bruggeling toe. Advies dat het pasgetrouwd koppel wellicht nooit zal vergeten. “Het was sowieso al een onvergetelijke dag, maar de ontmoeting en foto’s met onze prins maken het wel héél speciaal”, besluit het koppel met de glimlach.