Brugs Handelscentrum smeekt stad en Interparking om ondergronds parkeren gratis te maken: “We hebben klanten nodig in onze winkels, die moeten hier vlot geraken, zonder hoge kosten” Bart Huysentruyt

18 mei 2020

12u12 0 Brugge Het Brugs Handelscentrum, de vereniging van ruim 120 handelaars in het Brugse centrum, smeekt het stadsbestuur en parkeerbeheerder Interparking om de belangrijkste ondergrondse parkings van ‘t Zand en Station “voor meerdere uren” gratis te maken voor bezoekers. “We hebben klanten nodig", zeggen ze. De stad onderhandelt nu met Interparking.

Nu de winkels in Brugge sinds een week weer geopend zijn, maken veel handelaars al voorzichtig een eerste balans. En die oogt niet zo rooskleurig als ze zelf hadden verhoopt. Op stoffenwinkels en elektrozaken na, spreekt iedereen van een stevige omzetdaling tijdens die eerste week. “We vrezen voor de toekomst", zegt Piet Vanderyse, voorzitter van het Brugs Handelscentrum. Dat is het grootste handelaarscomité van de stad. Alle grote winkels in de binnenstad zijn bij hen aangesloten: het gaat om ruim 120 betalende leden. “We innen dit jaar geen ledengeld", zegt Vanderyse. “We moeten onze ondernemers toch steunen.”

Een uurtje gratis

Tijdens het eerste shoppingweekend bleef het in Brugge vrij kalm, stelde de vereniging vast. Winkels doen hun uiterste best om de social distancing regels toe te passen en het winkelen zo comfortabel mogelijk te maken. “We verwachten ook een inspanning van de stad en de parkeerbeheerder", zegt Vanderyse. “We waren al heel tevreden over dat ene uurtje gratis parkeren onder ‘t Zand. Maar uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. We vragen om dat uurtje uit te breiden tot meerdere uren. We hebben verdorie volk nodig in onze winkelstraten. En die mensen moeten hier vlot geraken en daar geen hoge kosten voor betalen.”

De handelsvereniging ziet de toekomst immers onzeker tegemoet. Hun jaarlijkse braderie gaat al niet door en veel winkels zullen de crisis de komende maanden nog hard voelen. “De rekening zal op het einde van het jaar gemaakt worden", vult Dirk Vanhegen van koffiebar Ter Steeghere op de Burg aan. “Want niet alleen de horeca ziet zwaar af, ook de lokale ondernemers. We zijn heel blij dat de stad met de centrummanager een winkel- en horecaplan heeft uitgewerkt voor de komende maanden en jaren. Dat we een hippe winkelstad willen worden, valt toe te juichen. Maar dan moet iedereen nu ook kunnen overleven.”

Eerst moeten we van de Nationale Veiligheidsraad horen dat funshopping weer mogelijk is. Dan kunnen we het uur gratis parkeren mogelijk met nog een uurtje verlengen. Tegen 2 juni hopen we daar een akkoord over te bereiken Burgemeester Dirk De fauw & schepen Mercedes Van Volcem

In overleg

De braderie wordt alvast vervangen door een nieuw evenement in oktober, waarbij shoppers tijdens een tiendaagse een all-in vakantie in Brugge kunnen winnen. En ook de tweede editie van Wintergloed, met start op 20 november, moet Brugge een boost geven. Ook daar werkt het Brugs Handelscentrum aan mee. “We hadden dit jaar graag in het teken gezet van Simon Stevin, die exact 400 jaar geleden is gestorven. Dat gaat niet door of proberen we te koppelen aan ons evenement in oktober. Als dat allemaal mag doorgaan, want niets is zeker.”

Het stadsbestuur zegt in volle onderhandeling te zijn met parkeerbeheerder Interparking over een versoepeling van gratis parkeertijd, onder meer onder ‘t Zand. “Vier uur zal te optimistisch zijn", zijn burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) duidelijk. “Eerst moeten we van de Nationale Veiligheidsraad horen dat funshopping weer mogelijk is. Dan kunnen we het uur gratis parkeren mogelijk met nog een uurtje verlengen. Tegen 2 juni hopen we daar een akkoord over te bereiken.”

De stad haalt normaal ook extra inkomsten uit het ondergronds parkeren. Door de corona-pandemie zijn die teruggevallen van 3 miljoen naar 500.000 euro.