Brugs gemeenteraadslid slachtoffer van diefstal: Mini wordt voor haar deur gestolen Mathias Mariën

16 september 2020

12u51 4 Brugge Dieven hebben dinsdagnacht de wagen van gemeenteraadslid Nele Caus (N-VA) gestolen. De Mini stond geparkeerd voor haar woning in de Lauwerstraat. Vermoedelijk slaagden de daders erin het systeem te hacken en zo met het voertuig weg te rijden.

Nele kocht de wagen twee jaar geleden en kon haar ogen niet geloven toen ze woensdagochtend haar krant uit de bus haalde. “De auto staat altijd voor de deur geparkeerd”, zegt Caus. “Ik merkte meteen op dat de Mini er niet stond en dacht eerst nog dat Karel (haar man, red.) ermee had gereden. Toen dat niet het geval bleek, wisten we natuurlijk meteen wat er aan de hand was.”

Het gemeenteraadslid diende klacht in bij de politie. Daar konden ze via ANPR-camera’s al achterhalen dat de Mini omstreeks 5.23 uur de Bevrijdingslaan passeerde. Daarna ontbreekt elk spoor. “De kans is groot dat de dieven al lang de grens over zijn”, beseft Nele.