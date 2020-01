Brugs dorpsschooltje dringend op zoek naar twee extra leerlingen, ondanks hulp van Gert en James: “Willen verplichte sluiting absoluut vermijden” Mathias Mariën

23 januari 2020

12u02 52 Brugge “Dit is zo’n goed en familiaal schooltje. Het zou enorm jammer zijn als het zou verdwijnen. Geloof ons: je kind is hier in fantastische handen.” De ouders van de kleuters van de Lisblomme in Zwankendamme hopen op een klein mirakel. Uiterlijk tegen 1 februari moet de directie voor volgend schooljaar twee extra kleuters vinden. Gebeurt dat niet, verdwijnt het dorpsschooltje onherroepelijk.

Zwankendamme, een gehucht dat deel uitmaakt van Brugge. Op een steenworp van de haven, relatief dicht bij de autosnelweg en rustig gelegen. Misschien wel té rustig voor kleuterschool de Lisblomme. De directie heeft het al jaren moeilijk om voldoende inschrijvingen te halen, maar kroop steevast door het oog van de naald. Vorig jaar nog gaf minister Hilde Crevits achttien schooltjes in Vlaanderen een extra genadejaar waarin ze de tijd kregen om extra leerlingen te vinden. Vandaag, één week voor de deadline, ziet de situatie er echter somber uit voor het gezellige dorpsschooltje. “We hebben nog steeds twee kleuters extra nodig”, bevestigt directeur Inge Dermul. Op 1 februari moet de teller op 12 inschrijvingen staan.

Gert en James op bezoek

Nochtans zette het schoolbestuur de voorbije maanden alles op alles om de wijkafdeling van de Lisblomme te redden. Daarbij kregen ze zelfs hulp uit onverwachte hoek van ‘Gert Late Night’. Pascale Naessens kwam pannenkoeken bakken, Tourist LeMC maakte een liedje en Kevin Janssens kwam er promo maken. Gert en James bezochten ook persoonlijk de school en reden met een auto rond in Zwankendamme om jonge ouders warm te maken zich in te schrijven. Tevergeefs, blijkt nu. De school dreigt eind volgende week te moeten sluiten. Voorgoed deze keer. “Een verschrikkelijke gedachte”, zegt de mama van Panka (4). “We kunnen alleen maar hopen op een mirakel. In Damme is het toch ook gelukt (de Ooievaar vond op de valreep een extra kleuter, red.)? Het schooltje beschikt over een fantastisch team. De juffrouw doet alles voor de kinderen. Vooral het familiale gevoel vind ik een grote troef.” Hetzelfde verhaal horen we bij Daan D’hondt, wiens dochtertje Iza in het eerste kleuter zit. “Het is een hechte groep die leert van elkaar. Alle kleuterklasjes zitten samen bij elkaar, wat voor alle kinderen een voordeel is. En mooi meegenomen is dat de kinderen snel vriendjes maken”, zegt Daan.

Praktische redenen

Schooldirecteur Inge Dermul hoort de lofzang met plezier aan en hoopt net als iedereen op een late oplossing. “Vaak kiezen ouders om praktische redenen voor een andere school”, legt Dermul uit. “Zeker als er meer dan één kindje in in het gezin, gaat de voorkeur uit naar een school waar zowel kleuter- als basisonderwijs is gevestigd, zoals in onze hoofdvestiging in Lissewege het geval is.” Hoewel de andere vestiging van de Lisblomme slechts enkele kilometers verderop ligt, blijven de ouders van de huidige kleuters hopen. “Een dorpsschooltje heeft toch tal van voordelen”, pikt de 63-jarige Wilfried Vanhilderson in nadat hij zijn kleinkind had afgezet. “Iedereen kent hier iedereen. Zowel de kindjes als de ouders en grootouders. En het is op wandelafstand ... Kijk, ik heb hier zélf nog school gelopen en zou de Lisblomme niet graag zien verdwijnen.”

Toekomst juf onzeker

Juf Lindsay geeft al drie jaar les in het dorpsschooltje. Ook voor haar breken onzekere tijden aan. “In het beste geval vinden we nog twee kleuters en is het kleuterschooltje gered. In het andere geval weet ik niet wat de toekomst brengt voor mij. Maar wat er ook gebeurt, ik zal me tot de laatste dag blijven inzetten voor de kinderen hier. Veel van hen zitten al voor het derde jaar in mijn klas, dat schept natuurlijk een band”, zegt Lindsay, die als laatste de troeven van de wijkafdeling van de Lisblomme mag opsommen. “Het grote voordeel is dat de jongste kleuters leren van de oudste. Denk maar aan woorden en termen. Maar ook omgekeerd is dat het geval. De oudste leerlingen leren enorm veel bij op sociaal vlak. Bovendien krijgen alle kleutertjes nog steeds hun persoonlijke aanpak en opdrachten”, aldus Lindsay.

Wie zich geroepen voelt om het schooltje te redden, kan terecht op de website www.delisblomme.be of bellen naar het secretariaat op het nummer 050/55.10.71.