Brugs Conservatorium herademt: oud-directeur Gunter Carlier, die bijnaam ‘Assad’ kreeg, definitief ontslagen Mathias Mariën

12 juli 2019

06u10 2 Brugge Het Conservatorium in Brugge herleeft, nu oud-directeur Gunter Carlier definitief is ontslagen. “De situatie was onhoudbaar geworden. Eindelijk kunnen we verder”, zegt schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld Plus). De stad neemt nu rustig de tijd om een nieuwe directeur aan te stellen.

Een zucht van opluchting binnen de muren van het Brugs Conservatorium bij de start van de vakantie. Na jaren aanmodderen en een juridische strijd is voormalig directeur Gunter Carlier er verleden tijd. De gemeenteraad voltrok de dadingsovereenkomst, waardoor het ontslag van de omstreden directeur eindelijk definitief is.

Controverse

De zaak sleept al jaren aan en veroorzaakte binnen de schoolmuren heel wat onrust. Carlier volgde in september 2015 Wilfried Deroo op en lokte meteen heel wat controverse uit. Leraars, maar ook ouders stelden zich vragen over zijn aanpak. Tegenstanders gaven de directeur zelfs de bijnaam ‘Assad’, een verwijzing naar de Syrische president, omwille van zijn zogenaamde dictatoriaal optreden.

Het toenmalige stadsbestuur besloot in te grijpen en zette Carlier aan de kant. Die laatste liet zich niet zomaar doen en stapte naar de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs. Het resultaat: zeven maanden na zijn ontslag ging de man weer aan de slag.

Dat de frustratie en ergernissen héél diep zaten, bewijst het aantal ziektegevallen onder de leerkrachten. Maar liefst 10 procent kampte met een burn-out

De bezorgdheid binnen én buiten de schoolmuren was zodanig groot dat een nieuwe breuk nagenoeg onafwendbaar was. Pas nu is de dadingsovereenkomst voltrokken en is het Conservatorium definitief verlost van ‘zijn ergste nachtmerrie’. Dat de frustratie en ergernissen héél diep zaten, bewijst het aantal ziektegevallen onder de leerkrachten. Maar liefst 10 procent kampte met een burn-out. De sfeer binnen het Stedelijk Conservatorium was volledig kapot.

Ik krijg nu de vraag of ik gelukkig ben met zijn ontslag. Voor de duidelijkheid: leuk is dat natuurlijk niet. Het gaat nog steeds over een mens, dus blijft het pijnlijk. Maar voor de toekomst van de school is het wél een heel goede zaak Ann Soete (Open Vld Plus)

Schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld Plus) hekelde de situatie midden vorig jaar nog toen ze als gemeenteraadslid actief was. Ook zij reageert opgelucht. “Dit geeft het Conservatorium een nieuw elan”, stelt Soete. “Ik krijg nu de vraag of ik gelukkig ben met zijn ontslag. Voor de duidelijkheid: leuk is dat natuurlijk niet. Het gaat nog steeds over een mens, dus blijft het pijnlijk. Maar voor de toekomst van de school is het wél een heel goede zaak.”

Nog belangrijk is dat de zekerheid er al komt aan het begin van de vakantie. “De medewerkers kunnen zo met een heel ander gevoel de zomermaanden in. Eerlijk? De situatie met meneer Carlier was echt onhoudbaar geworden. De sfeer was volledig verziekt. We konden niet anders doen dan ingrijpen. Het is belangrijk dat we ons vanaf nu opnieuw kunnen richten op de essentie van de school”, zegt Ann Soete.

Twee waarnemende directeurs

De schepen is vooral blij dat de ‘gijzelingssituatie’ van het laatste jaar eindelijk achter de rug is. “De toekomst lacht het Conservatorium opnieuw toe. In het verleden heeft de school altijd goede leerkrachten gehad én vooral goede muzikanten afgeleverd. Daar moeten we ons nu terug op concentreren”, zegt Soete.

Voorlopig is er nog geen nieuwe directeur aangesteld en zullen twee waarnemende directeurs tot minstens eind augustus de honneurs waarnemen. Het stadsbestuur wil de tijd nemen om een goede beslissing te nemen. “In afwachting hebben we het volste vertrouwen in het voorlopige beleidsteam. Zowel ikzelf als het stadsbestuur zullen in de toekomst erg nauw betrokken blijven bij het Conservatorium”, aldus schepen van Onderwijs Ann Soete.

We kregen Gunter Carlier niet te pakken voor een reactie.