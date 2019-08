Brugs café sluit de deuren ‘door politieke willekeur bij stadsbestuur’. Burgemeester reageert verbaasd: “Hebben zelfs toegevingen gedaan” Mathias Mariën

18u18 6 Brugge Een populair Brugs café sluit volgende week definitief de deuren omdat ze zich benadeeld voelen door het stadsbestuur. De uitbaters van Bar33 weigeren een historische muur uit de 16de eeuw te isoleren en kregen geen toelating voor een klein terras. “Het is met heel veel pijn in het hart, maar we hebben geen zin om te blijven vechten tegen een stadsbestuur dat duidelijk niet klaar is voor een bar voor Bruggelingen”, is Tijs D’Hoest hard. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageert verbaasd en stelt dat de uitbaters in geen geval worden geviseerd.

“Het is met teleurstelling en verdriet dat we jullie moeten informeren dat we de deur van onze Bar33 in het Genthof 33 te Brugge op 7 september definitief sluiten. Wij voelen een politieke willekeur bij het Brugs stadsbestuur met enkele schrijnende situaties die ons lieten beslissen de uitbating van ‘33' stop te zetten.” Met die opvallende woorden maakten uitbaters Tijs (31) en Manon (27) de beslissing bekend. Samengevat komt het erop neer dat het jonge koppel zich geviseerd voelt door het stadsbestuur nadat ze op – volgens hen – té strenge voorwaarden bij hun vergunning botsten. “De kern van het verhaal is dat wij weigeren een zestiende-eeuwse muur in onze zaak te isoleren”, duidt Tijs de situatie. “Ik heb zelf vijf jaar voor Unesco gewerkt en altijd getracht onroerend erfgoed te beschermen. Dan ga ik niet plots een historische muur in mijn eígen zaak wegwerken."

Het is met heel veel pijn in het hart, maar we hebben geen zin om te blijven vechten tegen een stadsbestuur dat duidelijk niet klaar is voor een bar voor Bruggelingen Uitbater Tijs D’Hoest

Voorwaarden niet nageleefd

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) betreurt dat het jonge koppel het stadsbestuur viseert. “We waren absoluut voorstander van de bar. En eerlijk? Het is ook een hele mooi zaak. Maar ook zij moeten zich net zoals andere horecazaken aan de voorschriften houden die op voorhand worden vastgelegd”, vertelt Demon. “Die mensen hebben een vergunning gekregen om de zaak uit te baten waarin twee voorwaarden stonden: de muur moest geïsoleerd worden én het tuintje aan de achterkant van het terras mocht niet gebruikt worden, omdat er heel wat bewoning is.” De uitbaters zijn echter ontgoocheld in de manier waarop alles is verlopen. “We hebben een geluidstest gedaan bij de buren, waaruit bleek dat er amper 27 decibel te horen was – het equivalent van het wrijven in de handen. Van overlast kan je dan toch moeilijk spreken? Ook de buren zelf zeggen dat ze totaal geen geluidsoverlast ervaren. Wat ons betreft, is er dan ook geen enkel probleem met die muur. Zeker omdat we extra inspanningen gedaan hebben aan de vloer en het plafond om de zaak nóg beter te isoleren”, aldus Tijs. Het koppel wou zich niet neerleggen bij de beslissing van het stadsbestuur en trok naar de deputatie. Ook daar kregen ze echter ongelijk. Over het terras aan de achterkant, dat volgens het stadsbestuur wordt gebruikt, wil Tijs niet in detail treden. Dat zou vooral gebruikt worden als rookruimte, maar buurtbewoners stuurden foto’s naar het stadsbestuur om hun beklag te doen.

Droom uiteengespat

Net omdat er klachten kwamen over het terras achteraan, besloten Tijs en Manon een aanvraag in te dienen om aan de voorkant een klein terrasje te installeren met twee tafels en wat stoelen. “Ook daar kregen we een negatief advies”, zucht Tijs. “Het resultaat is dat de rokers nu op straat staan en meer overlast veroorzaken dan wanneer we ze op een terrasje kunnen zetten. Na een maandenlange strijd hebben we geen zin meer om te blijven vechten tegen een stadsbestuur dat duidelijk niet klaar is voor een bar voor Bruggelingen.” Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zegt verbaasd te zijn over de verwijten aan het stadsbestuur en stelt dat de stad geen enkele reden ziet waarom de bar zou moeten sluiten en ze steeds naar oplossingen hebben gezocht. “Tot op heden hebben we op geen enkel moment opgetreden. Als stadsbestuur hebben we zelfs toegevingen gedaan. Ik ben persoonlijk ter plaatse geweest en we hebben als stad toen beslist dat de muur niet moest geïsoleerd worden op voorwaarde dat we een volledige akoestische studie kregen”, aldus De fauw. “Het is dus zeker niet zo dat de politiek die mensen zoekt, zoals zij denken. Integendeel. Waarom het terras aan de voorkant dan een negatief advies kreeg? Omdat het volgens de bevoegde diensten niet veilig was zo dicht bij de openbare weg met heel wat busverkeer dat passeert. Meer moet daar niet achter gezocht worden. Nogmaals: die mensen worden zeker niet geviseerd. Wij zien dan ook geen reden waarom de bar door ons zou moeten sluiten.” Voor Tijs D’Hoest staat de beslissing echter vast. “Mijn droom om in eigen stad iets uit te bouwen, stopt hier. We hebben zeker zin om iets nieuws te beginnen, maar dat zal niet meer in Brugge zijn."