Brugs Bierfestival wijkt twee jaar uit naar ‘t Zand: “Hier gaan we met verlies draaien” Bart Huysentruyt

22 januari 2020

16u40 0 Brugge Het Brugs Bierfestival, op zaterdag 1 en zondag 2 februari, wijkt twee jaar lang uit naar 't Zand. Met frisse tegenzin, want het festival voelde zich thuis op de Markt en in de Halletoren. “Hooguit twee edities blijven we hier. Daarna trekken we naar de nieuwe Beurs- en Congreshal”, zegt voorzitter Marc Vandepitte, die vreest voor twee verlieslatende edities.

Eigenlijk had het Brugs Bierfestival al in 2019 naar 't Zand moeten uitwijken, maar daar was de organisatie toen niet klaar voor. Het had net de tenten besteld voor de Markt en de Burg. Het Brugse stadsbestuur, dat geen voorstander was van die vorige locatie, gaf het festival een genadejaar. Maar tijdens het weekend van 1 en 2 februari is 't Zand nu wél the place to be.

76.000 euro kosten

Met een tent van 4.400 vierkante meter en liefst 600 verschillende bieren wordt deze editie groter dan ooit. Elke brouwer krijgt weer een vaste stek. “De investering in deze megatent is niet min: 66.000 euro voor de infrastructuur, 10.000 euro voor de verwarming”, somt Marc Vandepitte van de organiserende Brugse Autonome Bierproevers op. “Als we hetzelfde bezoekersaantal halen zoals vorig jaar (zo’n 20.000, red.), dan hebben we een verlies van 25.000 euro. We houden daar rekening mee.”

Blankenberge

Want, zo zegt Vandepitte, het aantal bierfestivals in Vlaanderen is de laatste jaren sterk gegroeid. En andere grote festivals zoals die van Brussel en Antwerpen zagen hun bezoekersaantal daardoor zelfs dalen. “Het zou niet onlogisch zijn, mocht dat hier ook het geval zijn", zegt Vandepitte. “Naburige gemeenten zoals Sijsele of Blankenberge hebben ook al hun eigen festival. Mensen moeten nu eenmaal keuzes maken.”

Ook laag-alcoholische bieren

Toch hopen de Brugse Autonome Bierproevers hun troeven uit te spelen: democratische prijzen voor proeverijen, bijvoorbeeld. Of het grote aantal bieren dat er te proeven is. “We hebben dit keer zelfs 70 verschillende bieren met een alcoholpercentage dat lager ligt dan een pils. Die zijn immers erg in trek. Die tendens proberen we hier zeker te volgen.”

Terug naar Beurshal

Na twee jaar ‘t Zand hoopt de organisatie gebruik te maken van de nieuwe Beurs- en Congreshal op het Beursplein. Daar wordt momenteel hard aan gebouwd. “We zijn ooit in de oude Beurshal begonnen”, zegt Marc Vandepitte. “Daar willen we zo snel mogelijk weer terugkeren. Dan valt de enorme kost voor deze tent ook weg. We hadden er ook kunnen voor kiezen om twee jaar weg te blijven. Maar dat willen we de Bruggeling niet aandoen. Het Bierfestival is nu eenmaal een vaste klant op de kalender geworden. Het was zonde geweest om er tijdelijk de stekker uit te trekken.”