Brugs bedrijf verwent personeel en klanten met eigen biertje: “Onze manier om appreciatie te tonen” Bart Huysentruyt

21 december 2019

12u51 0 Brugge Alle personeelsleden van het Brugse verpakkingsbedrijf Pattyn Packing Lines mogen zich de komende feestdagen aan een origineel cadeautje verwachten. Ze krijgen een kistje met vier flessen Dozeur-bier en twee bijhorende glazen aangeboden door hun werkgever.

Pattyn ging voor het smaakvol blond biertje van zes graden in zee met Pieter Vanhaecke, een werknemer van het bedrijf die in zijn vrije tijd hobbybrouwer is. Met de Haeckse Brouwers creëerde hij Dozeur, een naam die ze bij Pattyn zelf kozen. “Dat slaat uiteraard op de verpakkingen, vaak dozen, die we dagelijks verhandelen”, zegt zaakvoerder Stan Pattyn. “Het is voor ons personeel elke dag doseren, straks ook als ze het biertje willen consumeren (lacht).” Van het brouwsel is 2.400 liter gemaakt. Naast het personeel mogen ook klanten van Pattyn zich aan wat bier verwachten. Een deel van de cadeauboxen is immers bestemd voor de veelal buitenlandse afnemers. Pattyn exporteert 97 procent van haar gigantische machines naar het buitenland. “We staan jaarlijks op meer dan twintig internationale beurzen”, zegt Stan Pattyn. “Het biertje zal daar ongetwijfeld succes hebben. We vertellen er bovendien een mooi verhaal over.” Voorlopig is Dozeur enkel gemaakt voor het bedrijf zelf, al zullen personeelsleden later wel kunnen bijbestellen.