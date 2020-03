Brugs bedrijf schenkt 5.000 bh’s weg om er mondmaskers van te maken: “Uit liefde en bewondering voor onze spoeddiensten” Bart Huysentruyt

16 maart 2020

16u29 536 Brugge Lingerieoutlet, een afdeling van het Brugs familiebedrijf Schauvliege, schenkt 5.000 bh’s aan de spoeddiensten over het ganse land. De bh’s moeten goed zijn voor hopelijk 10.000 nood-mondmaskers.

“Het is mijn plicht om mijn steentje bij te dragen aan de malaise die we momenteel meemaken", zegt zaakvoerder Benoit Schauvliege. “We schenken met veel liefde en bewondering voor onze spoeddiensten zo’n 5.000 beha’s, die kunnen worden omgevormd tot hopelijk zo’n 10.000 mondmaskers. Dat die goed van pas zullen komen, hoeft geen verdere uitleg. Zolang de overheid niet alle winkels en bedrijven het sluiten oplegt moeten wij als familiaal bedrijf onze mensen aan de slag houden. We hebben beslist om de taken van ons team opzij te schuiven om ze met spoed deze bh’s te laten omvormen tot mondmaskers. Op de facebookpagina van lingerieoutlet plaatsten we ook een instructievideo om onze klanten te tonen hoe ze van een oude bh een beschermend mondmasker kunnen maken.”

Via de website www.lingerieoutlet.be kunnen mensen contact opnemen met verdere vragen.