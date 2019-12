Brugs bedrijf krijgt miljoenenboete voor ontwijken accijnzen Cedric Matthys

04 december 2019

10u18 0 Brugge Het Brugse bedrijf Belogistiques, gelegen langs de Gotevlietstraat, is woensdag opnieuw veroordeeld. Zowel de firma als de zaakvoerder Rajinder S. moeten beiden een boete van bijna 29 miljoen euro betalen, waarvan de helft met uitstel. Belogistiques werd vervolgd voor het ontduiken van accijnzen.

100 miljoen euro. Dat is het astronomische bedrag dat Belogistiques ontdook aan accijnzen. Het bedrijf voerde alcoholische dranken in en uit voor onder andere Carlsberg, AB Inbev en Heineken. Volgens de douane vonden 407 verzendingen van alcoholische dranken nooit plaats, terwijl die wel geregistreerd stonden op papier. De firma was erkend als zogenaamd belastingsentrepot en genoot hierdoor van een bijzonder regime.

Concreet moest Belogistiques in België geen accijnzen betalen als de alcoholische dranken werden verscheept naar andere landen. Stel dat het bedrijf een bak Hoegaarden uitvoerde naar pakweg Spanje dan werd de accijns geschorst. De firma moest in dat geval accijns betalen op basis van het tarief dat in Spanje gold. Zaakvoerder Rajinder S., een Brit die in Oostkamp woont, gebruikte die schorsing van de accijns om de Belgische staat op te lichten. “Zo vertrok dezelfde trekker slechts met enkele uren tussen tweemaal naar Italië", liet de advocaat van de FOD Financiën in eerste aanleg verstaan. “Dat is fysiek onmogelijk”

Geen inzage

De verdediging pleitte in Gentse hof van beroep dat er nooit sprake was van fraude. Volgens hen zijn de ladingen wél correct geleverd. Daarenboven betreuren ze dat er nooit bewijzen van hun vaststellingen aan het dossier zijn toegevoegd. Zo kregen de advocaten nooit inzage in de camerabeelden waar het onderzoek naar verwijst. Door deze vermeende fouten in het dossier aan te halen, meende Rajinder S.zijn slag thuis te halen.

Bediendes vrijgesproken

De rechters waren duidelijk niet overtuigd van het verhaal. Belogistiques kreeg een boete van 28.978.491 euro waarvan de helft met uitstel. Het hof legde zaakvoerder Rajinder S. dezelfde boete op en gaf hem daarnaast een jaar effectieve celstaf. Ook moet het bedrijf voor zes miljoen euro aan ontdoken accijnzen terugbetalen en wordt 15,7 miljoen euro verbeurd verklaard. Twee administratieve bediendes die samen met Rajinder S. terechtstonden, worden dan weer vrijgesproken. Volgens de rechters is het niet bewezen dat ze op de hoogte waren van de fraude. De activiteiten van Belogistiques liggen momenteel stil. Het bedrijf is in vereffening.