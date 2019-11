Brugges grootste kerstboom staat al op de Burg Bart Huysentruyt

12 november 2019

18u24 0 Brugge Op de Burg in Brugge is de 13 meter hoge kerstboom verschenen.

Dat is meteen de hoogste kerstboom in de stad. Op andere locaties zijn de bomen wat kleiner: tot negen meter hoogte. In de binnenstad krijgen 19 locaties een kerstboom: dat zijn er vijf meer dan vorig jaar. Zo zal er voor het eerst een kerstboom staan in het Graaf Visartpark, het Minnewaterpark, het Bargeplein, het Stationsplein en het Guido Gezelleplein. En ook de deelgemeenten krijgen meer bomen dan ooit. Op sociale media wordt alvast al opgeroepen om de boom op de Burg massaal te versieren met kerstballen, iets wat de voorbije jaren nooit gedaan werd.