Brugges bekendste ijssalon sluit op eigen initiatief de deuren na stormloop op eerste dag: “Gezondheid en veiligheid van klanten primeert” Mathias Mariën

09 april 2020

12u05 76 Brugge IJssalon Da Vinci in de Brugse Geldmuntstraat sluit op eigen initiatief de deuren. Opvallend, aangezien ze nog maar één dag weer open waren.

Het goede weer op woensdag zorgde voor een heuse stormloop richting Brugges bekendste ijssalon. Op een bepaald moment stond er een wachtrij van tientallen meters lang. “In de loop van de dag hadden wij dan ook onze twijfels of het wel zo’n goed idee was geweest om te openen”, laten de zaakvoerders weten. “Een bezoekje van de politie leverde een goed gesprek op en er werd overlegd om enkele strengere regels toe te passen om zo toch nog open te blijven. Na rijp beraad hebben we evenwel dan toch besloten om voorlopig niet meer gewoon open te gaan. Sorry aan iedereen die hierop rekende, maar we vinden gezondheid en veiligheid belangrijker.”

Voor de liefhebbers is er ook goed nieuws: de afhaalservice van het ijs blijft op afspraak en bestelling wel mogelijk. Alle informatie daarover is terug te vinden op hun Facebookpagina Gelateria Da Vinci.