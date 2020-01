Brugges bekendste café sluit eind deze maand definitief de deuren: “Afscheid nemen met gigantische fuif” Mathias Mariën

03 januari 2020

11u51 0 Brugge De uitbaters van De Vetten Os - één van de bekendste cafés in Brugge - zijn bezig aan hun laatste maand achter de toog van de bruine kroeg. Op 1 februari geven ze de sleutels definitief aan de brouwer. Om hun vaste klanten te bedanken voor de jarenlange steun, geven de broers Loosveldt op 31 januari een gratis afscheidsfuif in het Entrepot.

Geen Bruggeling die het café op het Beursplein niet kent. De Vetten Os is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de uithangborden van het Brugse uitgaansmilieu. De voorbije zes jaar stonden Wannes en Pieter Loosveldt aan het roer van het café. Ze introduceerden een 24-urentoogmarathon, verschillende optredens en evenementen tijdens de matchen van de Rode Duivels. Dat laatste was niet toevallig, want Pieter Loosveldt is voorzitter van de Brugse Duivels, de fanclub van onze nationale voetbalploeg in de regio. “Het café is voor ons allebei een fantastisch avontuur geweest”, vertelden de broers Loosveldt midden 2017 al in deze krant. De plannen om te stoppen met De Vetten Os gaan dan ook al tot dan terug.

Afscheidsfuif

De voornaamste reden voor de stopzetting is hun drukke gezinsleven én bezigheden met andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het alom geprezen Bomboclat-festival op het strand van Zeebrugge. Alles blijven combineren met De Vetten Os bleek niet haalbaar. Maar de broers zouden de broers niet zijn als ze niet zouden eindigen met een knaller. “Op 31 januari sluit De Vetten Os de deuren. Daarom organiseren we op die dag ‘De nacht van Brugge’. Een gigantische fuif in Het Entrepot die we jaarlijks willen laten terug komen”, zegt Wannes. “Het wordt een gratis evenement met enkel Brugse deejays. Het staat een beetje als dankjewel aan de Brugse jeugd voor hun steun in al wat we in het café gedaan hebben. Het mag luidop gezegd worden dat De Vetten Os gekend stond als café waar het ondenkbare vaak gebeurde. Een café met open geest, lage drempel, toegankelijk voor alle soorten en slagen. Deze spirit willen we dus doorzetten tijdens De nacht van Brugge”, klinkt het enthousiast.

Overnemer?

Op 1 februari geven de broers de sleutels van het pand terug aan de brouwer en stopt hun avontuur. Hoewel ze hadden gehoopt een overnemer te vinden, bleek die lange zoektocht tevergeefs. “Op dit moment is er nog niemand gevonden”, bevestigt Wannes. Zo dreigt momenteel een einde te komen aan een café in de Brugse binnenstad waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1887. Voor de vele vaste klanten is de sluiting van de sfeervolle kroeg alvast een fikse aderlating.