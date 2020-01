Brugges bekendste café definitief dicht, maar burgemeester doet nog één warme oproep: “Kom allemaal naar de afscheidsfuif” Mathias Mariën

17u56 3 Brugge De Vetten Os - één van de bekendste cafés in Brugge - is definitief gesloten. Uitbaters Pieter en Wannes Loosveldt gaven de voorbije dagen zowat alles gratis weg en laten nu een leeg pand achter. Vrijdagavond volgt wel nog een grote afscheidsfuif in het Entrepot.

Geen Bruggeling die het café op het Beursplein niet kent. De Vetten Os is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de uithangborden van het Brugse uitgaansmilieu, maar daar komt nu dus een einde aan. “Eerst organiseren we vrijdagavond ‘De nacht van Brugge’. Een gigantische fuif in Het Entrepot die we jaarlijks willen laten terug komen”, zegt Wannes. “Het wordt een gratis evenement met enkel Brugse deejays. Bekijk het als onze dank aan de Brugse jeugd.” Er wordt heel wat volk verwacht. Ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet in een filmpje al verstaan aanwezig te zullen zijn en roept alle Bruggelingen op om te gaan.