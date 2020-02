Brugges bekendste bakker sluit de deuren in de Smedenstraat: “De huur gaat omhoog, terwijl de helft van de straat leegstaat” Bart Huysentruyt Mathias Mariën

29 februari 2020

10u02 120 Brugge Sebastien Cailliau (42) heeft na bijna zes jaar de deuren gesloten van zijn bakkerij Le Pain de Sebastien in de Smedenstraat. De beslissing komt onverwacht, niet in het minst voor de bakker zelf. “Het huurcontract liep ten einde en ik zou 500 euro per maand meer moeten betalen”, zegt hij. “En dat terwijl de helft van de panden in deze straat leegstaan.”

In juli 2014 opende de flamboyante bakker Sebastien Cailliau zijn bakkerij in de Brugse Smedenstraat. Het werd meteen een groot succes. Cailliau opende later nog een zaak in Gent en verkoopt zijn brood ook op andere locaties in Vlaanderen. In zijn zaak in de Smedenstraat introduceerde hij al snel een lange, gezellige tafel waar je ook een koffie kon drinken en de krant lezen.

Interimkantoren

Maar de deuren gingen eerder deze week dicht en dat is voorgoed. “Mijn huurcontract liep af”, vertelt de bakker. “Het nieuwe voorstel van de pandeigenaar zinde me helemaal niet. De huurprijs werd met liefst 500 euro per maand opgetrokken. Dat is niet realistisch. Toen ik hier zes jaar geleden begon, was de Smedenstraat een plek met veel voedingszaken, een goed draaiende kledingzaak en interimkantoren. Maar de laatste jaren zijn gevestigde waarden als Noteboom en Versyp verdwenen. Hun plaatsen zijn niet altijd ingenomen. Er staan momenteel zeker twaalf panden leeg. Het vertrek van die bekende zaken voel ik ook in mijn portemonnee. Bovendien zien we minder volk met de auto naar de Smedenstraat komen door het gewijzigde mobiliteitsplan.”

Kanker

Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat Sebastien Cailliau eieren voor zijn geld kiest. Hij gaat nu zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe locatie om zijn vele fans van dagvers brood te voorzien. “Ik wil absoluut in Brugge blijven”, zegt hij. “In 2017 kreeg ik kanker en waren het de klanten die mij energie gaven om de strijd aan te gaan. Dat ben ik niet vergeten. Maar een gekke huurprijs wil ik niet betalen. Dan zou ik moeten inboeten aan kwaliteit en daar is geen sprake van. De hoge kwaliteit van mijn broodproducten is net mijn visitekaartje.”

Buitenlanders

Waar Cailliau straks terechtkomt in Brugge, is nog niet zeker. “Het mag niet te lang duren”, weet hij. “Ik ben volop op zoek naar een nieuwe locatie, binnen of net buiten de stadspoorten.” Zijn zorg gaat ook uit naar de toekomst van de Smedenstraat. “Ik zie die momenteel somber in. Het stadsbestuur moet hier ingrijpen. Er dreigt een leegloop. Bovendien heerst de perceptie dat vooral buitenlanders hier een zaak willen opstarten. Dat doet het imago van de straat geen goed.”