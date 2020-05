Bruggelingen zetten massaal hun stoel buiten Bart Huysentruyt

08u05 0 Brugge Op vrijdagavond hebben massaal veel Bruggelingen hun stoel buiten gezet. ‘De langste stoel' was een initiatief van de stad en had tot doel om verbondenheid in buurten te brengen.

Onder meer in Male (foto) plaatsten de inwoners de stoelen op straat. Ze klonken op verbondenheid. “Vanuit ons actieplan Vierkant tegen Eenzaamheid ontstond, tijdens de week van de verbondenheid, in Brugge de jaarlijkse actie van ‘De langste tafel’. In deze vreemde maanden klinkt de oproep tot verbondenheid luider dan ooit, maar jammer genoeg kon ‘De langste tafel’ dit jaar niet worden opgesteld”, zegt schepen van Welzijn Martine Matthys (CD&V). “Verbondenheid is er onmiskenbaar in Brugge”, reageert Carlos De Rock, één van de inwoners die de stoel buiten zette. “We haalden er een drankje en een hapje bij. Het werd heel gezellig.”