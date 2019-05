Bruggelingen krijgen hun paleis terug Na vijf jaar restaureren is het Gruuthusemuseum vanaf vrijdag open voor publiek Bart Huysentruyt

23 mei 2019

17u49 6 Brugge Na een sluiting van bijna vijf jaar zwaaien vrijdag de deuren van het Gruuthusemuseum opnieuw open. Het Brugse stadspaleis pronkt in al zijn glorie, met als blikvangers de gerestaureerde bidkapel, de imposante inkomhal én de verrassende loggia, een terrasje met zicht op de Bonifaciusbrug. “Als Bruggelingen gasten ontvangen, komen ze heel vaak hier naartoe", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Laten we je even meenemen in het vernieuwde museum. Binnenkomen doe je op de heraangelegde kasseien van het Gruuthuseplein. Het risico om hier een tuimelperte te maken, is weggenomen. Het opvallende onthaalpaviljoen, waar erfgoedverenigingen nog altijd van gruwelen, vormt voor toeristen de eerste kennismaking. Daar moeten ze immers hun tickets kopen. “Zo zijn de kassa’s in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Gruuthusemuseum niet meer nodig”, zegt Till Holger-Borchert, hoofd van de Brugse musea. “Dit onthaalpaviljoen heeft veel kritiek gekregen, maar het knoopt aan met het verleden, want voordien was dit plein ingesloten, zoals nu. Het creëert een groter veiligheidsgevoel en loodst het Gruuthusemuseum de 21ste eeuw binnen.”

Het onthaalpaviljoen heeft veel kritiek gekregen, maar het knoopt aan met het verleden én loodst het Gruuthusemuseum de 21ste eeuw binnen. Till Holger-Borchert

In het gerestaureerde paleis kijk je de ogen uit. Alle kamers zijn grondig aangepakt en beschikken over unieke kunstwerken. Majestueuze wandtapijten, kleurrijke glasramen, elegante houtsculpturen, historisch kant, Chinees porselein en Bourgondische manuscripten liggen op geïnteresseerden te wachten. Drie periodes uit de rijke Brugse geschiedenis komen er aan bod. Gratis audiogidsen begeleiden je op het parcours. Op zolder geniet je van het uitzicht over de stad en maak je kennis met projecten van jongeren. Zo’n zeshonderd erfgoedstukken kregen een plaats in het paleis.

Zoals in Italië

Dé blikvanger is misschien wel de 15de-eeuwse bidkapel. Die vormt de verbinding tussen het paleis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het is een laatmiddeleeuws pareltje dat eindelijk volledig gerestaureerd is. Dat is echt niet te missen. Minstens even speciaal en veel minder in de aandacht is de loggia, een klein terras op de tweede verdieping van waaruit je een magnifiek zicht hebt op de museumtuin en de gekende Bonifaciusbrug. Hier waan je je even in Italië.

“Als Bruggelingen gasten rondleiden in hun stad, dan komen ze heel vaak hier terecht”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Die traditie kunnen ze vanaf komend weekend nieuw leven inblazen. Ik denk dat het resultaat gezien mag worden. Het waren vijf lange jaren van werken, maar we worden beloond met een parel van een paleis.”

Het feestelijk openingsweekend is er op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei. Tijdens die dagen kan iedereen het nieuwe museum gratis bekijken. Er is heel wat te doen. Daarna is het Gruuthusemuseum geopend van dinsdag tot zondag tussen 9.30 en 17 uur. Tickets kosten 12 euro.