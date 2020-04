Bruggelingen, help mee om mondmaskers te maken met voorgemaakte pakketten Bart Huysentruyt

03 april 2020

16u53 0 Brugge De stad Brugge roept haar inwoners op om mondmaskers te maken. Er worden pakketten gemaakt met voorgesneden stof en lint. Die kunnen Bruggelingen ophalen.

Heel wat Bruggelingen, Brugse naaigroepen en organisaties maken mondmaskers en dat is nodig, want het beschermingsmateriaal raakt hier en daar schaars. “Onze medische hulp- en zorgverleners hebben nog steeds nood aan beschermend materiaal zoals mondmaskers. Terwijl zij ons helpen, kan iedereen die dat wil hen helpen door zelf mondmaskers te maken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Deze mondmaskers worden gemaakt voor personeel dat actief is in de zorg- en hulpverleningssector. Er worden pakketten gemaakt met voorgesneden stof en lint die mensen kunnen bestellen en ophalen. Nadat de maskers thuis gemaakt werden, kunnen de mensen die terug inleveren.”

Elk pakket bestaat uit voorgesneden stof voor 25 mondmaskers en voldoende lint. Hoe je die maakt, kan men nalezen op www.maakjemondmasker.be met de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid. Of raadpleeg de Brugge Solidair! Facebookpagina voor tips. Wie de maskers aan het maken is, kan foto’s posten op sociale media met #bruggemaaktmondmaskers. Wie wil meehelpen, kan een of meerdere pakketten reserveren en een afspraak maken om die op te halen via www.brugge.be/bruggemaaktmondmaskers.