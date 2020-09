Bruggelingen hebben al 50.000 maaltijden van de vuilnisbak gered... en dat is een taart voor de burgemeester waard Bart Huysentruyt

29 september 2020

14u59 0 Brugge Om Brugge te bedanken voor zijn inzet tegen voedselverspilling, heeft het platform Too Good To Go dinsdag een taart overhandigd aan het stadsbestuur. Sinds de lancering van de app in Brugge – waarbij horeca- en handelszaken hun overschotten tegen een zacht prijsje verkopen – zijn er in de stad al 50.671 maaltijden gered.

Hierdoor zijn de Bruggelingen er in geslaagd om 126.678 kilo CO2 te redden die niet voor niets werd geproduceerd. Dat staat gelijk aan 1.659 vluchten van Brussel naar Londen. “Brugge is dus op de goede weg, maar de tijd dringt”, zegt Laurine Poortmans van Too Good To Go. “Daarom moedigen we Dirk De fauw aan om te blijven strijden tegen voedselverspilling. Vandaar ook onze taart voor de burgemeester.”

Bruggesmaakt

Het stadsbestuur van Brugge liet eerder weten dat het binnen de twee jaar 5.000 gezinnen wil aansporen om 30 procent voedselverlies te vermijden. Daarvoor wordt met ambassadeurs gewerkt. De stad heeft eerder ook het Milaan Urban Food Policy Pact ondertekend en heeft een duurzame voedselstrategie gelanceerd, met als titel ‘Bruggesmaakt’. Met lokale initiatieven en acties zoals Food Winners wil Brugge zich zo profileren als gastronomische en duurzame voedselstad.