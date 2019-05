Bruggelingen genieten massaal van opgeknapt Gruuthuse Bart Huysentruyt

26 mei 2019

21u20 0 Brugge Een weekend lang konden Bruggelingen gratis het opgeknapte Gruuthusemuseum bezoeken. Dat deden ze massaal.

Op bepaalde momenten was het erg druk en moesten mensen lang in de wachtrij wachten vooraleer ze binnen in het paleis een kijkje konden nemen. “We lieten maar 200 mensen toe in het museum”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Dat is ook zowat het maximum om van alle nieuwigheden te kunnen genieten. Het doet natuurlijk deugd dat zoveel mensen langs kwamen. Het toont aan hoe belangrijk deze plek is voor de Bruggelingen.” Op zondag kreeg je bij het tonen van je stembrief een Brugge Tripel in de plaats. Het Gruuthusemuseum is op maandag gesloten, maar gaat officieel weer open op dinsdag.