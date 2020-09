Bruggeling zit in halve finale ‘Beste sommelier van België’: “Ik meet me graag met collega’s” Bart Huysentruyt

25 september 2020

14u25 1 Brugge Nadat hij ook al geselecteerd was voor de wedstrijd ‘Best maître d’hôtel van België 2021' zit Bruggeling Wesley Noë ook in de halve finale van ‘Best sommelier of Belgium 2021'.

“Ik neem deel aan deze twee prestigieuze wedstrijden, omdat ik een gedreven persoon ben en me graag meet met collega’s", zegt hij. “Ik neem dit er graag bij, want mijn agenda is al druk. Ik heb een gezin van vier kinderen, ben leerkracht in opleiding aan de hogeschool VIVES en ik volg extra opleidingen als barista.”

De wedstrijd voor de beste sommelier ligt hem evenwel het nauwst aan het hart. “Dat is speciaal, omdat ik die titel graag op mijn palmares wil hebben. Ik ben dol op wijn en ken er ook wel wat van. Het zou dus mooi zijn om hier de hoofdprijs te scoren.”

De halve finale vindt op 5 oktober plaats. De drie finalisten strijden om de titel op zondag 18 oktober. Daarnaast kunnen de drie finalisten deelnemen aan toekomstige selecties voor de Belgische kandidaat voor ‘Beste Sommelier van Europa’ en ‘Beste Sommelier van de Wereld’.