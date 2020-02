Bruggeling zit al uren vast op luchthaven door stormweer: “Verjaardagstrip voor mijn vriendin valt in het water” Siebe De Voogt

23 februari 2020

12u52 4 Brugge Een Ryanair-vliegtuig met zo’n 180 passagiers en bestemming Berlijn heeft al enkele uren vertraging op de luchthaven van Zaventem. Het stormweer is volgens de vliegtuigmaatschappij de oorzaak. “We weten nog niet hoe en wanneer we hier zullen weggeraken”, zucht Bruggeling Tom Roels (39), die met z'n vriendin een verjaardagstrip naar de Duitse hoofdstad maakt.

Door de stakingsacties van de luchtvaartpolitie waren Tom Roels (39) en z’n vriendin Celine Vandevyvere (39) zondagmorgen extra vroeg naar de luchthaven in Zaventem vertrokken. “Onze vlucht zou opstijgen om 8.55 uur", vertelt de Bruggeling. “Ik schat dat we rond 6 uur al op de luchthaven waren, zodat we zeker geen problemen zouden krijgen.” Samen met 180 passagiers checkten Tom en Celine in op hun Ryanair-vlucht richting Berlin Schönefeld. Plots kregen ze slecht nieuws te horen. “We kregen de melding dat ons vliegtuig niet had kunnen landen door het stormweer. Vreemd, want alle andere toestellen konden wel voet aan grond zetten. Ons vliegtuig werd omgeleid naar Luik.”

Verjaardagstrip

Meer dan 4 uur later zat het Brugse koppel nog steeds vast op de luchthaven. Ze werden naar eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd. “We zouden aanvankelijk om 11 uur opstijgen vanaf Zaventem", zucht Tom. “Daarna zouden ze ons met de bus naar Luik brengen en zouden we van daaruit vertrekken. Nu zitten we samen met de andere passagiers allemaal op de grond in de vertrekhal in Zaventem. We weten niet wat ons te wachten staat. We kregen ook te horen dat ons vliegtuig zou terugkeren en dat we om 14.40 uur opnieuw zouden vertrekken vanuit Brussel. Het is een soep. We krijgen van Ryanair dan wel enkele vouchers om hier zaken te kopen, maar ons duidelijke info verschaffen doen ze niet.”

Het reisje naar Berlijn is een verjaardagscadeau dat Tom voor z'n vriendin op poten had gezet. Hun eerste dag valt voorlopig in het water. “We zouden normaal om 10.30 uur al in Berlijn zijn. Onze zondag valt sowieso al in het water. Gelukkig hadden we geboekt tot dinsdagavond en hebben we dus nog wel wat voor de boeg. Ik besef dat er ergere dingen zijn in het leven, maar dit is helemaal niet leuk. Zeker niet voor m’n vriendin, die zich wel een leukere verjaardag had voorgesteld. Laat ons hopen dat we hier nu zo snel mogelijk weggeraken.”