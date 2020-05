Bruggeling wordt tot twee keer toe betrapt op inbreuken tegen het samenscholingsverbod: parket vraagt maand cel Siebe De Voogt

05 mei 2020

15u40 0 Brugge Een 26-jarige Afghaan uit Brugge riskeert een maand cel met uitstel voor het niet-naleven van het samenscholingsverbod in het kader van de coronacrisis. De man werd tot twee keer toe betrapte, maar daagde niet op voor zijn proces.

De wagen van E.P. werd op 10 april langs de kant gezet in Brugge. Hij bleek samen op pad te zijn met een vriend uit Eeklo. De Bruggeling leefde dus het samenscholingsverbod niet na en maakte bovendien een niet-essentiële verplaatsing. Dat was niet de eerste keer, want hij was ook op 25 maart al eens staande gehouden voor inbreuken op het samenscholingsverbod. Het parket besloot E.P. via de snelrechtprocedure voor de rechter te dagen. De man kwam dinsdagmorgen echter niet opdagen voor zijn proces. Hij riskeert bij verstek 1 maand cel met uitstel en 400 euro boete. Uitspraak op 2 juni.