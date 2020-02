Bruggeling wordt geïnterneerd voor slagen aan negen toevallig gekozen slachtoffers Siebe De Voogt

07 februari 2020

14u51 0 Brugge De Brugse strafrechter heeft de internering bevolen van een 40-jarige Bruggeling. De man stond terecht voor slagen en verwondingen aan liefst negen slachtoffers. Het ging volgens de rechtbank om puur zinloos geweld.

S.J. ging tussen 26 maart 2018 en 10 maart 2019 meermaals over de rooie in Brugge. Zonder onduidelijke reden ging hij telkens een toevallige voorbijganger te lijf. Een man die op 23 november 2018 klappen kreeg van J., was meer dan een maand onbekwaam. Twee maanden eerder had de Bruggeling van één van z'n slachtoffers een pakje sigaretten meegegraaid. De man liep in het verleden al vijf veroordelingen op voor diefstallen en slagen. De gerechtspsychiater oordeelde dat hij kampt met een verslaving aan drugs en alcohol. Onder invloed krijgt J. psychotische momenten, waardoor hij bijzonder agressief uit de hoek kan komen. Op basis van het verslag oordeelde de rechter vrijdagmorgen dat de Bruggeling ontoerekeningsvatbaar is en geïnterneerd moet worden.