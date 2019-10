Bruggeling verstopt Albanese vrouw met dochtertje in vrachtwagen: bestuurder pas in VK geklist Siebe De Voogt

02 oktober 2019

14u50 1 Brugge Een 40-jarige Bruggeling riskeert 30 maanden cel voor mensensmokkel. Bjorn L. verstopte drie jaar geleden een Albanese vrouw met haar dochtertje in een verborgen ruimte in een vrachtwagen. De Waalse trucker werd pas in het Verenigd Koninkrijk staande gehouden.

De feiten speelden zich op 20 september 2016 af bij een tankstation in Oostkamp. Op camerabeelden was te zien hoe Bruggeling Bjorn L. (40) de parking kwam opgereden in een taxi. De man stapte uit met een Albanese vrouw en haar dochtertje en verstopte hen in een verborgen ruimte in een vrachtwagen, die zich bevond boven de slaapbunker. De Waalse trucker Pierre B. (54) slaagde erin het Verenigd Koninkrijk te bereiken, maar aan de grenspost stootten de controleurs op de verstekelingen. Pierre B. vloog in het Verenigd Koninkrijk achter de tralies en kreeg voor de smokkel 27 maanden cel. In juni 2017 al kwam de man vrij en keerde hij terug naar België. Woensdagmorgen moest hij zich samen met Bjorn L. voor de rechter verantwoorden.

Uit medelijden

Het parket vorderde voor beiden een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden. Luc Arnou, de advocaat van L., vroeg de rechtbank om zijn cliënt geen straf meer op te leggen. “De redelijke termijn is in dit dossier overschreden”, pleitte hij. “Hoewel de tweede beklaagde al in 2017 in België terug was, duurde het nog een jaar voor hij verhoord werd. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Mijn cliënt verkoopt caravans in Groot-Brittannië. Hij kwam er een man tegen die hem vroeg zijn vrouw en kind over te brengen. Die moeder stond op een dag met haar valies voor de deur van mijn cliënt samen met haar klein dochtertje: een meisje met twee vlechtjes en een knuffel in haar hand. Hij had medelijden en stemde toe om hen te smokkelen. Geld heeft hij er evenwel nooit voor ontvangen.” Aangezien Pierre B. in het Verenigd Koninkrijk al veroordeeld werd voor de smokkel, vroeg zijn advocaat Kris Vincke aan de rechtbank om hem niet meer te veroordelen. Vonnis op 6 november.