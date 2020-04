Bruggeling troggelt drie vrouwen geld af als “beleggingsadviseur”: rechter geeft hem 6 maanden cel Siebe De Voogt

08 april 2020

15u09 0 Brugge Een 69-jarige Bruggeling heeft 6 maanden cel met uitstel gekregen voor het misbruik van vertrouwen van drie vrouwen. J.V. gaf zich valselijk uit voor bemiddelingsadviseur en troggelde de slachtoffers zo in totaal bijna 3.000 euro af.

J.V. liep in het verleden al meerdere veroordelingen op, omdat hij zich ten onrechte uitgaf voor privédetective en advocaat. Tussen 2013 en 2016 deed hij zich volgens het openbaar ministerie ook drie keer voor als bemiddelingsadviseur. Een vrouw die nog geld tegoed had van haar ex, deed beroep op de praktijken van de Bruggeling. De ex gaf haar 558 euro, maar dat geld stak J.V. in eigen zak. Ook een tweede vrouw die via de man een lening van 18.000 euro probeerde terug te krijgen, werd 2.152 euro armer gemaakt. De rechter kende beide slachtoffers dinsdagmorgen in totaal zo’n 3.000 euro schadevergoeding toe. J.V. troggelde nog een derde vrouw 200 euro af, maar zij stelde zich op het proces geen burgerlijke partij. De rechter legde de oplichter zelf uiteindelijk 6 maanden cel met uitstel op en 1.200 euro boete. Zijn advocaat had tevergeefs aangedrongen op een werkstraf.