Bruggeling Sintobin wordt voorzitter Vlaamse Commissie Welzijn Bart Huysentruyt

09 oktober 2019

15u07 0 Brugge Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) uit Brugge is aangesteld als voorzitter van de Vlaamse Commissie Welzijn. De volksvertegenwoordiger heeft zo een belangrijke functie te pakken.

Na de regeerverklaring vorige week en de lopende bespreking van het fameuze ‘centenboekje’ deze week worden deze namiddag in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement nu ook de commissies samengesteld. Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin zal hierbij aangeduid worden als de voorzitter van de commissie Welzijn. “Het is voor mij een bijzondere eer en erkenning om een voorzitterschap van een commissie in het Vlaams Parlement toegewezen te krijgen”, zegt Sintobin. “Het beleidsdomein Welzijn bevat een gans scala aan facetten die het dagdagelijkse leven van honderdduizenden Vlamingen beïnvloeden en bepalen: kinderopvang, gezinsbeleid, wachtlijsten in de zorg, integrale jeugdhulp, Vlaamse gezondheidszorg, geestelijke gezondheid, ouderenzorg, betaalbare woonzorgcentra en noem maar op. De komende dagen wil ik mij, via studie, dan ook volledig inwerken in het beleidsdomein.”