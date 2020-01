Bruggeling schenkt nagetekende kaart van Marcus Gerards aan de stad Bart Huysentruyt

08 januari 2020

16u37 0 Brugge Brugge is binnenkort een opmerkelijk kunstwerk rijker. Bruggeling Luc Dusauchoit (64) maakte een reproductie van de fameuze kaart van Marcus Gerards.

De kaart van Marcus Gerards is eigenlijk een stadsplan uit 1562. Het is een populair gadget in Brugse huiskamers. Bruggeling Luc Dusauchoit tekende de kaart na op liefst 63 bladen, goed voor een formaat van 3,7 op 1,5 meter. Dat is iets groter dan het origineel. “We zijn Luc bijzonder dankbaar voor deze mooie schenking”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Opmerkelijk is dat deze versie eigenlijk nauwkeuriger is dan het origineel. Zo zijn er waar nodig deuren, vensters en schoorstenen toegevoegd. We zullen voor deze replica een mooie plaats zoeken in een van onze stadsgebouwen, zodat ze de aandacht krijgt die ze verdient.”

Luc Dusauchoit werkte zeven jaar aan deze kaart. Nu hij met brugpensioen is, heeft hij nog meer tijd om zich toe te leggen op het tekenen. Een volgend project is het natekenen van het werk van Anton Pieck. Enkele van zijn werken zullen alvast te bewonderen zijn in de Brugotta Hal op de Burg in februari 2021.