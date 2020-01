Bruggeling riskeert 37 maanden cel voor reeks winkeldiefstallen en drugsbezit Mathias Mariën

14 januari 2020

10u56 0 Brugge Een 31-jarige Bruggeling hangt 37 maanden effectieve gevangenisstraf boven het hoofd voor een reeks winkeldiefstallen en het bezit en dealen van verdovende middelen. Volgens het openbaar Ministerie trof de politie bij de man thuis ‘de grot van Ali Baba’ aan.

N.D. werd eind december 2018 betrapt in de Fnac in Brugge toen bewakers op camerabeelden zijn vreemd gedrag opmerkten. Verder onderzoek en een huiszoeking brachten aan het licht dat de man kon verdacht worden van een hele reeks winkeldiefstallen. Dinsdagochtend verscheen de dertiger voor de rechtbank. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er zes winkeldiefstallen effectief bewezen. In een tweede dossier moet hij zich ook verantwoorden voor het bezit en verkoop van drugs. Zo trof de politie de man aan in een park met marihuana, speed en een weegschaaltje op zijn lichaam. In het verleden werd de man al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. “Hij kent duidelijk de klappen van de zweep. Ik vorder een effectieve celstraf van 37 maanden”, sprak de procureur.

Te streng

Zijn advocaat Mathieu Langerock vindt die vordering te streng. “Mijn cliënt heeft de voorbije maanden een inspanning gedaan in de gevangenis en beseft dat hij verdere behandeling nodig heeft voor zijn drugsprobleem”, pleitte hij. “Op een bepaald moment wist die man zelfs niet meer wat hij wel of niet gestolen had.” D. zelf verklaarde aan de rechter veel spijt te hebben van zijn daden en dat hij zich verder wil laten behandelen. Vonnis 11 februari.