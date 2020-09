Bruggeling opvallend eerlijk tegen politierechter: “Ik rook liever joints dan mijn rijbewijs te houden” Mathias Mariën

01 september 2020

Een 20-jarige Bruggeling heeft dinsdagochtend een fikse boete en rijverbod gekregen nadat hij zélf verklaarde liever joints te blijven roken dan zijn rijbewijs te houden. Een opvallend eerlijke uitspraak waardoor de politierechter niet lang hoefde te twijfelen over het vonnis.

J.C. moest zich verantwoorden nadat hij op 3 oktober 2019 op zijn bromfiets uit het verkeer werd gehaald. Zijn brommer reed 37 kilometer per uur terwijl dat eigenlijk maar 25 zou mogen zijn. Daardoor reed hij ook zonder geldig rijbewijs en zonder verzekering. Uit een drugstest bleek C. bovendien onder invloed van drugs te zijn. Hij gaf ook meteen toe dagelijks cannabis te roken. Sinds zijn vijftiende rookt de man zo'n 4 joints per dag. De twintiger verscheen dinsdagochtend persoonlijk voor de rechter en wond er geen doekjes om. “Als ik eerlijk mag zijn: ik gebruik nog steeds. En ik wil liever blijven gebruiken dan mijn rijbewijs te houden”, sprak de jongeman.

Urinestalen

De uitspraak is extra opvallend als je weet dat de Bruggeling voor de rechter stond om te bewijzen dat hij een tweede kans waard is. Enkele maanden geleden verscheen hij al voor de rechtbank voor de feiten, waarop de politierechter hem een kans gaf om aan de hand van urinestalen te bewijzen dat hij van de drugs af kan blijven. Dat gebeurde echter niet, aangezien J.C. zich maanden niet liet testen. De politierechter kon dan ook niet anders dan hem een strenge straf op te leggen en veroordeelde de man tot een boete van 3.200 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van vier maanden. Daarenboven is de 20-jarige ook zijn rijbewijs kwijt zolang hij drugs gebruikt. Extra uitleg hoefde hij evenwel niet te horen.“Ik heb alles begrepen, dank u”, repliceerde de man kort, waarna hij schijnbaar onbewogen de rechtszaal terug verliet.