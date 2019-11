Bruggeling maakt saxofoons van gesmolten granaathulzen: “En ze klinken nog fantastisch ook” Bart Huysentruyt

08 november 2019

09u47 0 Brugge Saxofoons, gemaakt van gesmolten granaathulzen: ze zijn helemaal nieuw in het assortiment van Adolphe Sax & Cie, het bedrijf van Karel Goetghebeur. De Bruggeling werkte jaren aan zijn speciale creaties. “Het is maf dat het gelukt is, en ze klinken nog geweldig ook.” De winst van de verkoop gaat onder meer naar De Zonnegloed in Oostvleteren.

Sax4Pax heet het project van de Brugse saxofoonbouwer. Karel Goetghebeur herontdekte het ambacht aan het begin van dit decennium. Voor dit speciale initiatief verzamelde hij gesmolten granaathulzen uit de twee Wereldoorlogen, hout van een geweer van Engelse strijdkrachten en zelfs aarde uit de loopgraven. “Ik lanceerde een oproep om obussen binnen te brengen en kreeg er prompt tientallen cadeau. Onder het motto ‘make music, not war’ liet ik de munitie omsmelten naar messingplaten. Dat is de grondstof voor saxofoons.”

Het is maf dat het gelukt is, want ook de ‘workload’ was niet min: zestig werkuren per instrument Karel Goetghebeur

Het resultaat is verbluffend. De tweehonderd exemplaren zien eruit als een gewone saxofoon, maar dragen een verhaal met zich mee.

5.000 euro per stuk

“Het was een hele zoektocht naar de juiste productiemethode en naar het bedrijf dat de hulzen kon omsmelten. Het is maf dat het gelukt is, want ook de ‘workload’ was niet min: zestig werkuren per instrument”, zegt Goetghebeur, die al de eerste exemplaren met een prijskaartje van 5.000 euro per stuk verkocht. De winst gaat naar goede doelen zoals dierenpark en -opvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren, maar ook een opvanginitiatief voor oorlogsvluchtelingen in het Midden-Oosten.

National Army Museum in Londen

Eentje zal permanent te zien zijn in het National Army Museum in Londen. Het verhaal en de symboliek zijn dan ook een belangrijk onderdeel van Sax4Pax. “Het was voor mij altijd al een droom om saxofoons te kunnen verkopen als kunstobject en die is bij deze ook uitgekomen", aldus Goetghebeur.