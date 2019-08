Bruggeling krijgt op tien extra locaties gratis drinkwater uit fonteintjes Mathias Mariën

18 augustus 2019

12u05 2 Brugge De stad Brugge krijgt op tien drukbezochte plaatsen drinkfonteintjes. Dat heeft het schepencollege beslist.

Momenteel staan er al gratis drinkfonteinen aan het Sasplein, het Graaf Visartpark, Het Astridpark en de Poertoren. Daar komen er nu dus tien bij. Het stadsbestuur koos voor de Burg, de Vismarkt, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Eiermarkt, Ezelpoort, Simon Stevinplein, Gentpoort, Kruispoort, Smedenpoort en het Minnewaterpark. Momenteel wordt in samenwerking met watermaatschappij Farys de mogelijkheid onderzocht, maar in principe staat niks het extra gratis drinkwater op drukbezochte locaties in de weg.