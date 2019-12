Bruggeling krijgt kans om fietsring mee vorm te geven Bart Huysentruyt

02 december 2019

15u10 0 Brugge Het Brugse stadsbestuur roept haar inwoners op om de toekomstige fietsring FR30 mee vorm te geven. Dat is een concept om de drukke autoweg R30 vlot te kunnen oversteken met de fiets.

Een internationaal consortium is aangesteld om mee te onderzoeken hoe fietsers zich vlot rondom de stad kunnen bewegen, bestaande uit West 8, Copenhagenize Design Co. en Vectris. Met dit project wil Brugge een nieuwe visie creëren op haar fietsnetwerk, de zwakke plekken wegwerken en zelfs het aandeel fietsen verhogen.

Inwoners van Brugge centrum of één van de deelgemeentes die het onderzoek naar de Brugse fietsring mee vorm willen geven en hun kijk op fietsen in Brugge willen delen, kunnen zich tot eind december registreren via https://www.brugge.be/werkgroepfr30. Een eerste startmoment is gepland op zaterdag 25 januari 2020 (10 tot 16 uur) in Mijn Brugge op het Stationsplein.