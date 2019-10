Bruggeling Kim Plovier (40) vice-wereldkampioen op Ironman in Hawaii: “Misschien toch eens terugkomen om te winnen” Bart Huysentruyt

13 oktober 2019

15u39 0 Brugge De Brugse rolstoelatleet Kim Plovier (40) is in zijn eerste Ironman tweede geworden, een onverhoopt topresultaat. Dat maakt hem meteen vice-wereldkampioen para-triatlon.

Plovier had zich een paar maanden geleden als enige van twee Belgen geplaatst voor de Ironman voor mensen met een beperking. In 2003 raakte Kim Plovier betrokken bij een auto-ongeval. Het harde verdict: een volledige dwarslaesie, ofwel verlamd van borst tot teen en voor de rest van zijn leven afhankelijk van een rolstoel. Maar hij was al voor zijn ongeval erg sportief en bleef dat ook erna. De plaatsing voor de Ironman vormde het hoogtepunt van zijn carrière.

“De wedstrijd is perfect gelopen zoals ik het had vooropgesteld”, legt hij vanuit Hawaii uit. “Fris uit het water, doseren tijdens het handbiken en volle bak op de marathon. Ik had echt vleugels op het einde. Ik was niet kapot te krijgen”, lacht hij. Voor Kim Plovier was dat een verrassing. Hij was naar Hawaii getrokken zonder verwachtingen, met de ambitie om vooral te genieten en de wedstrijd uit te doen. “Ik schrok van mezelf dat het zo vlot ging. Ik ben eigenlijk in schoonheid geëindigd, want het is mijn bedoeling om in de toekomst minder aan topsport te doen." Maar de Bruggeling sluit na zijn prachtprestatie niks meer uit. “Toch nog eens terugkomen naar Hawaii? Ik twijfel al (lacht). Binnen twee jaar misschien. Eerst ga ik genieten van deze prestatie.”