Bruggeling hoopt op internationaal diploma als sommelier Bart Huysentruyt

04 maart 2020

17u27 0 Brugge De Bruggeling Wesley Noë (41) nam als enige landgenoot deel aan een internationaal examen voor sommeliers in Nederland. Of hij geslaagd is, weet hij volgende maand.

Het examen was uitgeschreven door het ASI (Association de la Sommellerie Internationale) en vond plaats in de hotelschool van Amersfoort. “We moesten twee wijnen en vijf alcoholdrankjes blind degusteren, nadien was er een theoretische proef en een essay. In de namiddag waren er nog eens drie praktische proeven”, vertelt de Bruggeling. Er namen honderd mensen deel, uit zestig verschillende landen. “Jammer dat ik de enige Belg was”, vindt Noë. “Ik had er meer verwacht voor zo’n prestigieus examen.”