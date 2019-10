Bruggeling hoopt eind deze maand voor tweede keer Belgisch kampioen bodybuilding te worden: “Leeghoofden? Wij zijn net echte topsporters” Siebe De Voogt

02 oktober 2019

17u23 0 Brugge Na z’n eerste Belgische titel twee jaar geleden hoopt Bruggeling David Danneels (38) zich eind deze maand opnieuw tot beste bodybuilder van het land te kronen. Om z’n spieren zo goed mogelijk tot uiting te laten komen, moet de dertiger flink wat opofferingen doen. Hij lacht dan ook de vooroordelen tegenover bodybuilders weg. “We zijn geen leeghoofden, maar echte topsporters.”

Sporten, eten, werken en slapen. Zo zijn de dagen van David Danneels (38) uit Brugge momenteel samen te vatten. De dertiger zet alles op alles om eind deze maand in een zo goed mogelijke vorm aan de start te komen van het Belgische kampioenschap bodybuilding in het Waalse Bergen. “Het is zwaar, maar het is net diegene die het meest kan afzien, die op het kampioenschap de beste prestatie zal neerzetten”, vertelt de Bruggeling. David traint al 21 jaar in de gym, maar begon pas 2 jaar geleden met bodybuilden. “Mijn beste vriend deed al mee met competities. Ik ben enkele keren gaan meekijken naar wedstrijden, maar dacht aanvankelijk dat ik er niet goed genoeg voor was. Uiteindelijk heb ik me laten overhalen om bij zijn trainer aan de slag te gaan. Ik heb 6 maanden lang specifiek getraind op bodybuilden. Een zware periode, maar uiteindelijk heeft die geleid tot een Belgische titel in de categorie tot 70 kilogram.”

Zware voorbereiding

Het Belgisch kampioenschap van twee jaar geleden was de eerste, maar meteen ook de enige wedstrijd waaraan David voorlopig deelnam. De zware voorbereiding is daar één van de oorzaken van. “Ik kan het maar één keer om de twee jaar opbrengen, want bodybuilding is bijzonder moeilijk te combineren met andere zaken. Ik werk immers ook als meestergast in de drukkerij van mijn moeder. Acht à twaalf weken voor een wedstrijd moeten we droog trainen, zoals we het in ons vakjargon noemen. Het komt er op aan om in die periode zoveel mogelijk vet en vocht weg te werken, zodat onze spieren goed zichtbaar worden. We staan door ons dieet tijdens die weken erg laag in koolhydraten, wat maakt dat we ons moe voelen, prikkelbaarder zijn en ook vergeetachtig. Een relatie hebben is daardoor erg moeilijk en ook werken is de dagen voor de wedstrijd een grote opgave.”

Doping

David neemt in het weekend van 26 en 27 oktober deel aan de categorie “classic bodybuilding”. De wedstrijd bestaat net zoals andere competities uit twee onderdelen. “In de verplichte poseerronde staan alle deelnemers naast elkaar. Zwakke punten zijn dan niet te verbergen. In de vrije routine kunnen we onze sterke eigenschappen uitspelen. Tijdens één minuut moeten we op muziek onze beste poses tonen. Die poses moeten mooi in elkaar overgaan, wat flink wat training vergt. Naast het kweken van spieren is het oefenen van de poses dan ook een erg belangrijk onderdeel.”

Bodybuilders worden door de modale Vlaming soms scheef bekeken. “Ze zijn allemaal gedopeerd”, valt vaak te horen. Volgens David is dat absoluut niet het geval. “Over het buitenland spreek ik me niet uit. Daar wordt bodybuilding gezien als een schoonheidswedstrijd en worden er inderdaad stimulerende middelen gebruikt. Maar in België is het een echte sport met een overkoepelende organisatie, die onder het BOIC valt. Bij elke wedstrijd worden we gecontroleerd en moeten we in het potje plassen. Leeghoofden zijn wij bodybuilders allerminst. Topsporters des te meer.”